Истребитель F-16 потерпел крушение в США

Fox News: истребитель F-16 с вредными химикатами потерпел крушение в США

Истребитель F-16 Военно-воздушных сил (ВВС) США потерпел крушение около авиабазы Холломан в штате Нью-Мексико, передает телеканал Fox News.

По данным журналистов, инцидент произошел во вторник, 30 апреля, около 11:50 по местному времени (20:50 по московскому времени) около национального парка «Уайт Сэндс». На момент крушения на борту истребителя находился только пилот, он катапультировался. Сейчас военному оказывают медицинскую помощь.

Власти призвали жителей не приближаться к месту происшествия из-за возможного попадания в атмосферу вредных химикатов, которые находятся на борту самолета.

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