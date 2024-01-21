Сын руководителя Zoom разбился в авиакатастрофе в США

NYP: сын руководителя Zoom Иоганн Циммерн разбился в авиакатастрофе в Калифорнии

Сын руководителя отдела глобального образовательного маркетинга в Zoom Иоганна Циммерна разбился в авиакатастрофе в Калифорнии 17 января. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Отмечается, что в результате крушения электрического самодельного самолета в США погибли четыре человека. Одной из жертв оказался 27-летний Исаак Циммерн. Также погибла его возлюбленная Эмма Уилмер-Шайлз.

21 января сообщалось, что направлявшийся в Москву индийский пассажирский самолет разбился на территории Афганистана. Причиной крушения лайнера с шестью пассажирами на борту стала техническая неисправность — во время полета отказали два двигателя.