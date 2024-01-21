Разбился направлявшийся в Москву пассажирский самолет

Aamaj News: направлявшийся в Москву пассажирский самолет разбился в Афганистане

Направлявшийся в Москву индийский пассажирский самолет разбился на территории Афганистана. Об этом в соцсети X (бывший Twitter) сообщает агентство Aamaj News.

По данным агентства, воздушное судно врезалось в гору в районе Зебак провинции Бадахшан. Уточняется, что представители «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) уже отправили в регион группу для расследования произошедшего.

Издание Khaama Press утверждает, что самолет отклонился от первоначального курса и в итоге столкнулся с горным рельефом.

В Росавиации сообщили, что пропавший в Афганистане самолет мог быть российским Falcon. Он зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов. На борту могли находиться двое россиян. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале ведомства.