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10:46, 21 января 2024Путешествия

Разбился направлявшийся в Москву пассажирский самолет

Aamaj News: направлявшийся в Москву пассажирский самолет разбился в Афганистане

Фото: Unsplash

Направлявшийся в Москву индийский пассажирский самолет разбился на территории Афганистана. Об этом в соцсети X (бывший Twitter) сообщает агентство Aamaj News.

По данным агентства, воздушное судно врезалось в гору в районе Зебак провинции Бадахшан. Уточняется, что представители «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) уже отправили в регион группу для расследования произошедшего.

Издание Khaama Press утверждает, что самолет отклонился от первоначального курса и в итоге столкнулся с горным рельефом.

В Росавиации сообщили, что пропавший в Афганистане самолет мог быть российским Falcon. Он зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов. На борту могли находиться двое россиян. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале ведомства.

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      Варвара Кошечкина
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