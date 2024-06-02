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22:40, 2 июня 2024Бывший СССР

Боец ВСУ высказался о подготовке российских солдат

Боец ВСУ: российские солдаты воюют лучше, так как умеют сохранять ритм

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Российские военные воюют лучше бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), так как они не расслабляются и сохраняют ритм. Об этом рассказал украинский военнослужащий с позывным Сирко в интервью YouТube-каналу политолога Юрия Романенко.

Военнослужащий подчеркнул, что российские солдаты настраиваются на определенное психологическое состояние, после чего работа идет стремительнее. «У нас все на добрых началах, нет той дисциплины, чтобы максимально мобилизоваться всем и работать», — отметил он.

Ранее стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), которые курируют религиозные организации в республике, с помощью угроз обязали священнослужителей склонять прихожан к вступлению в ВСУ.

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      Юлия Мискевич
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