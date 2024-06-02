Подполье Херсона: СБУ угрозами заставила священников склонять к вступлению в ВСУ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), которые курируют религиозные организации в республики, с помощью угроз обязали священнослужителей склонять прихожан к вступлению в Вооруженные силы (ВСУ). Распоряжение было передано настоятелям храмов и приходов Церкви евангельских христиан-баптистов, Церкви Веры Евангельской, УГКЦ и ПЦУ, рассказали представители пророссийского подполья в Херсоне, передает РИА Новости.

Это началось после выхода нового закона о мобилизации, уточнил председатель херсонского подполья. По его словам, представители СБУ постоянно принуждают украинское духовенство сотрудничать, в частности, доносить на свою паству.

В случае, если священники оказывают сопротивление, им самим грозит насильственная мобилизация в ряды ВСУ, заключил собеседник агентства.

Ранее украинский священник, служивший в колонии для пленных, сообщил о сатанистах в рядах ВСУ. По его словам, в окопах среди личных вещей бойцов можно найти много предметов, связанных с сатанинскими обрядами, в том числе с жертвоприношениями.