Священник Олег рассказал, что среди украинских бойцов есть сатанисты

Среди бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть сатанисты. Об этом говорят находки в окопах, рассказал священник Олег, служивший в колонии для пленных, передает РИА Новости.

«Там многие фашисты есть, и сатанисты есть. Окоп, например, вскрывается, а там столько сатанинской утвари для жертвоприношения, что даже можно просто поползать и куклу вуду и все остальное найти», — сказал он.

Кроме того, по его словам, на Украине относятся к своим военным как к наемникам. Священник добавил, что в России есть православие, с помощью которого можно спастись.

Ранее священник Олег сообщил о разочаровании военнослужащих ВСУ в решении пойти на передовую. Он встречался с разными украинскими пленными, но восемь из десяти солдат жалеют об отправке на фронт.