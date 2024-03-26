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08:21, 26 марта 2024Бывший СССР

Священник рассказал о сатанистах в ВСУ

Священник Олег рассказал, что среди украинских бойцов есть сатанисты

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Среди бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть сатанисты. Об этом говорят находки в окопах, рассказал священник Олег, служивший в колонии для пленных, передает РИА Новости.

«Там многие фашисты есть, и сатанисты есть. Окоп, например, вскрывается, а там столько сатанинской утвари для жертвоприношения, что даже можно просто поползать и куклу вуду и все остальное найти», — сказал он.

Кроме того, по его словам, на Украине относятся к своим военным как к наемникам. Священник добавил, что в России есть православие, с помощью которого можно спастись.

Ранее священник Олег сообщил о разочаровании военнослужащих ВСУ в решении пойти на передовую. Он встречался с разными украинскими пленными, но восемь из десяти солдат жалеют об отправке на фронт.

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      Кристина Есикова
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