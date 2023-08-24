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12:04, 24 августа 2023Силовые структуры

Литовские контрабандисты попались в России с гашишем на 2 миллиарда рублей

В Ленобласти задержали трех литовских контрабандистов с гашишем на 2 млрд рублей

Фото: Telegram-канал ФТС России

В Ленинградской области российские таможенники и сотрудники ФСБ задержали трех контрабандистов, которые везли в Россию гашиш на два миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Федеральной таможенной службе России.

Наркотики нашли в тягаче с полуприцепом, который следовал из Эстонии. Во время досмотра в нем обнаружили 812 килограммов гашиша, расфасованного по 265 пакетам. Они были спрятаны в оборудованном тайнике. В отношении водителя и двух пассажиров возбуждено уголовное дело. Задержанные — граждане Литвы.

Ранее сообщалось, что ФСБ перекрыла канал поставки наркотиков в Забайкалье. Задержаны двое жителей Читы в возрасте 21 и 29 лет. У них изъято 20 килограммов дикорастущей конопли.

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    Илона Палей
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