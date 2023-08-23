ФСБ выявила канал распространения наркотиков в Забайкалье

ФСБ перекрыла канал поставки наркотиков в Забайкалье, изъято 20 кг конопли

Сотрудники ФСБ перекрыли канал распространения наркотиков в Забайкалье. Об этом «МК» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Задержаны двое жителей Читы в возрасте 21 и 29 лет. У них изъято 20 килограммов дикорастущей конопли.

По данным ФСБ, они систематически собирали наркосодержащее растение в районах Забайкальского края, обрабатывали его, а затем фасовали в гаражном боксе для последующего сбыта.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.