Раскрыты главные проблемы крупнейшей экономики Европы

CNBC: Германия возвращает себе статус «больного человека Европы»

В настоящее время Германия постепенно возвращает себе статус «больного человека Европы» из-за ряда циклических и структурных проблем в экономике. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на экспертов.

Трудности, с которыми сейчас сталкивается экономика Германии, можно разделить на два типа — краткосрочные и долгосрочные. К первому следует отнести зависимость экспорта страны от китайского рынка сбыта. Медленное восстановление экономики КНР во многом повлияло на снижение объемов вывоза из ФРГ ключевой продукции, включая автомобили, машинное оборудование, инструменты и химикаты. В то же время, если бы экономика Германии ориентировалась в большей степени на экспорт услуг, на что делает ставку Франция, проблем было бы меньше, полагают эксперты.

Второй тип трудностей, которые влияют на развитие экономики ФРГ, носит структурный характер. К ним следует отнести высокие ставки корпоративных налогов, бюрократию, недостаточный объем инвестиций в дорожную и цифровую инфраструктуру, а также рост цен на энергоносители для предприятий и домохозяйств. Однако правительство страны пока так и не представило «заслуживающего доверия всеобъемлющего пакета реформ» для устранения вышеперечисленных проблем, посетовал главный экономист Commerzbank Йорг Кремер.

Еще одним важным препятствием на пути более активного экономического роста Германии является старение населения. На этом фоне суммарное количество отработанных часов в расчете на одного человека неуклонно снижается на протяжении последних 32 лет. В то же время число немцев, которых должна поддерживать местная пенсионная система, с каждым годом становится все больше, что повышает финансовую нагрузку на государство. По мнению директора по исследованиям бизнес-циклов Кильского института мировой экономики Стефана Кутса, сейчас Германия особенно нуждается в повышении пенсионного возраста.

Ранее в Министерстве экономики и защиты климата Германии заявили, что не видят предпосылок для оживления экономики страны и ее перехода к активному росту в среднесрочной перспективе. Так, по итогам июня в стране снизились объемы производства и розничных продаж. На ситуацию также оказывает негативное влияние высокий уровень инфляции, а «слабые внешнеэкономические условия» продолжают сдерживать рост производства и наращивание поставок немецкой продукции за рубеж.