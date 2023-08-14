Крупнейшей экономике Европы предрекли трудности

Минэк ФРГ: предпосылки для оживления экономики Германии отсутствуют

В настоящее время предпосылки для оживления экономики Германии и ее перехода к активному росту в среднесрочной перспективе отсутствуют. Об этом сообщает местная газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на заявление Министерства экономики и защиты климата ФРГ.

В ведомстве отметили, что экономические показатели в стране по итогам июня 2023 года в целом оставили желать лучшего. Так, в этот период времени спад промышленного производства Германии составил 1,3 процента. В то же время суммарные объемы розничных продаж без учета автомобилей во втором квартале увеличились на ту же величину к уровню первых трех месяцев этого года, но сократились в сравнении с майским показателем.

Не способствует оживлению крупнейшей экономики Евросоюза (ЕС) и сохраняющаяся инфляция, которая продолжает держаться на высоком уровне. Хотя частное потребление в последнее время стабилизировалось, «слабые внешнеэкономические условия» по-прежнему сдерживают рост производства и наращивание поставок продукции за рубеж. На этом фоне в мае количество поданных заявлений о банкротстве со стороны местных предприятий увеличилось на 3,5 процента в сравнении с апрельским показателем и на 19 процентов год к году, заключили в ведомстве.

Дополнительные трудности экономике Германии создает в том числе обмеление одной из крупнейших рек Западной Европы — Рейна. Ранее сообщалось, что из-за резкого спада уровня воды в критической точке возле города Кауб суммарные объемы внутренних грузоперевозок в стране может опуститься к концу года до рекордно низкой отметки с момента воссоединения Германии в 1990-м. Нынешний минимум был установлен в 2022-м, когда по водным путям ФРГ было перевезено 182 миллиона тонн грузов.