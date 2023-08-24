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19:33, 24 августа 2023Силовые структуры

Начато расследование в связи со стрельбой в российском городе из-за мигранта

СКР возбудил дело в связи со стрельбой в Хабаровске из-за мигранта
Начало событий в новости Один человек ранен в результате стрельбы на автовокзале в российском городе

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Хабаровске следователи возбудили уголовное дело в связи со стрельбой, устроенной для задержания мигранта. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Дарья Немцева.

По ее словам, начато расследование по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

По версии следствия, ночью 24 августа возле городского автовокзала сотрудники правоохранительных органов проводили рейдовое мероприятие, в ходе которого один из проверяемых предпринял попытку скрыться. Он за рулем автомобиля совершил наезд на силовика. Для его обезвреживания правоохранители применили оружие.

Пострадавший сотрудник и мигрант госпитализированы. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

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    Любовь Ширижик
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