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17:11, 24 августа 2023Силовые структуры

Один человек ранен в результате стрельбы на автовокзале в российском городе

В Хабаровске произошла стрельба на автовокзале, ранен один человек

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Хабаровске произошла стрельба на автовокзале, в результате один человек получил ранения. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

Правоохранительные органы проводили рейд, в ходе которого один из мигрантов запрыгнул в машину и попытался скрыться от силовиков. По пути он сбил сотрудника ФСБ, после чего росгвардейцы открыли по нему стрельбу и ранили, сообщает Telegram-канал «112».

Очевидцы сняли на видео погоню со стрельбой.

На кадрах видны силовики и слышны звуки выстрелов.

Сотрудники ФСБ увезли мигранта на разбирательство. Его будут проверять на причастность к совершению преступлений.

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    Любовь Ширижик
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