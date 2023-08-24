Один человек ранен в результате стрельбы на автовокзале в российском городе

В Хабаровске произошла стрельба на автовокзале, ранен один человек

В Хабаровске произошла стрельба на автовокзале, в результате один человек получил ранения. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

Правоохранительные органы проводили рейд, в ходе которого один из мигрантов запрыгнул в машину и попытался скрыться от силовиков. По пути он сбил сотрудника ФСБ, после чего росгвардейцы открыли по нему стрельбу и ранили, сообщает Telegram-канал «112».

Очевидцы сняли на видео погоню со стрельбой.

На кадрах видны силовики и слышны звуки выстрелов.

Сотрудники ФСБ увезли мигранта на разбирательство. Его будут проверять на причастность к совершению преступлений.