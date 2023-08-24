Россиян предупредили о новом способе взлома iPhone

Хакеры создали устройство, которое под видом ТВ-приставки крадет пароли с iPhone

Хакеры создали гаджет, который маскируется под ТВ-приставку и может красть личные данные владельцев устройств на базе iOS. О новом способе взлома iPhone россиян предупредили «Известия».

По данным издания, гаджет под видом ТВ-приставки отправляет владельцу iPhone сообщение с предложением подключить Apple ID или поделиться паролем с ближайшим Apple TV. Если пользователь отвечает согласием, то хакеры получают доступ к его личным данным и могут украсть среди прочего и пароли от аккаунтов.

Отмечается, что разработку представили на одной из крупнейших хакерских конференций, которая ежегодно проходит в США. Как рассказали создатели устройства, оно способно работать на расстоянии до 15 метров и подключается к iPhone по Bluetooth, который почти всегда включен у пользователей iOS.

Ранее специалист по информационной безопасности компании «Код безопасности» Мария Фесенко перечислила способы защитить iPhone от взлома. В первую очередь она рекомендовала пользователям контролировать подключение к публичным сетям Wi-Fi.