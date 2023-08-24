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08:30, 24 августа 2023Ценности

19-летнюю дочь Хайди Клум засняли в откровенном бикини на отдыхе с возлюбленным

Фото: Billy Bennight / AdMedia / Globallookpress.com

Папарацци засняли дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум Лени Клум в откровенном наряде на отдыхе с возлюбленным в Италии. Соответствующий материал публикует Page Six.

На размещенных кадрах 19-летняя манекенщица предстала в коричневом бикини, которое состояло из топа с треугольными чашками и завязками на шее и стрингов. При этом она распустила волосы и дополнила образ солнцезащитными очками и браслетами на запястьях.

Известно, что девушка посетила курорт Форте-дей-Марми вместе с избранником Арисом Рачевским. Модель покаталась на надувной лодке, также ее застали за объятиями со спутником в воде.

Ранее в августе американская модель Кендалл Дженнер снялась обнаженной для рекламы британского экологичного бренда одежды Stella McCartney. 27-летняя манекенщица стала героиней фотосессии, где была продемонстрирована зимняя коллекция бренда под названием Horse Power. На снимке девушка позировала, лежа на спине белой лошади.

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    Карина Черных
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