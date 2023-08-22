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18:32, 22 августа 2023Ценности

Кендалл Дженнер снялась обнаженной для рекламы модного бренда

Фото: Harley Weir / @KendallJenner

Американская модель Кендалл Дженнер снялась обнаженной для рекламы британского экологичного бренда одежды Stella McCartney. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.

27-летняя манекенщица стала героиней фотосессии, где была продемонстрирована зимняя коллекция бренда под названием Horse Power. На снимке девушка позировала, лежа на спине белой лошади. При этом она прикрыла голую грудь одной рукой, а другой взяла сумку с анималистическим принтом. Также знаменитость надела остроносые ботфорты на шпильке.

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Известно, что съемка прошла в области Камарг на юге Франции, ландшафт которой включает в себя солончаки. Животных для рекламной кампании предоставил местный тренер, постановщик конных спектаклей и приверженец метода «свободной дрессуры» Жан-Франсуа Пиньон. Автором снимком выступила модный фотограф Харли Вейр.

Ранее в августе сообщалось, что американская модель Белла Хадид, которая вернулась к работе после обострения тяжелой болезни Лайма, встревожила фанатов своим внешним видом. 26-летняя знаменитость поделилась бэкстейджем со съемки рекламы для косметического бренда Charlotte Tilbury. При этом подписчики обратили внимание на чрезмерную худобу инфлюэнсерши.

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    Карина Черных
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