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15:20, 18 августа 2023Ценности

Внешность Беллы Хадид после тяжелой болезни встревожила фанатов

Кадр: @bellahadid

Американская модель Белла Хадид, которая вернулась к работе после прохождения лечения из-за обострения тяжелой болезни Лайма, встревожила фанатов своим внешним видом. Соответствующие пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя знаменитость поделилась бэкстейджем со съемки рекламы для косметического бренда Charlotte Tilbury. Манекенщица позировала перед фотографом с распущенными волосами и макияжем в нюдовых оттенках. При этом она была одета в облегающее латексное платье молочного цвета с вырезом на спине и глубоким декольте.

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Подписчики обратили внимание на чрезмерную худобу инфлюэнсерши, о чем принялись писать под публикацией. «Белла, я вижу твои кости», «Тебе следует набрать вес», «Лечение сказалось на бедной Белле», «Очень худая», «Я все еще волнуюсь за ее здоровье», — высказывались многочисленные поклонники по поводу внешности Хадид.

Болезнь Лайма была диагностирована у Беллы Хадид в 2012 году. В апреле она призналась, что ее состояние ухудшилось после стоматологической операции. По словам Хадид, в корневой канал одного из зубов попала инфекция, которая повлияла на обострение заболевания.

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    Майя Пономаренко
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