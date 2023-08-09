Белла Хадид годами борется с тяжелым недугом. Как укус клеща навсегда изменил ее жизнь?

«Лента.ру»: супермодель Белла Хадид 11 лет борется с болезнью Лайма

В начале августа американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид показала фанатам серию фотографий из больницы, в которой она более 100 дней проходила лечение из-за обострения клещевого боррелиоза, наиболее известного как болезнь Лайма. В описании к публикации манекенщица поблагодарила близких, поклонников и команду врачей за поддержку, а также поделилась с подписчиками подробностями многолетней борьбы с тяжелым недугом.

Хадид страдает от болезни уже 11 лет

Болезнь Лайма диагностировали у Хадид еще в 16-летнем возрасте, однако впервые широкой общественности стало известно о ее недуге только через три года — в 2015 году. Об этом ее мать Иоланда рассказала на торжественном мероприятии Global Lyme Alliance. При этом выяснилось, что и мать, и младший брат Беллы Анвар тоже страдают от этого заболевания.

Болезнь Лайма характеризуется поражением кожи, суставов, нервной и сердечно-сосудистой систем и часто принимает хроническое рецидивирующее течение. В апреле 2023 года у Хадид произошло очередное обострение заболевания, которое спровоцировала стоматологическая операция. По словам знаменитости, во время процедуры в корневой канал одного из зубов попала инфекция, что стало причиной ухудшения ее самочувствия.

Фото: @bellahadid

В последней публикации в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) супермодель показала, как протекает ее лечение. На кадрах видно, что девушке делают многочисленные капельницы и инъекции. Помимо медиков во время процедур ее поддерживала собака по кличке Петуния.

Жить в состоянии, которое ухудшается со временем, и одновременно работать, пытаясь дать себе, своей семье и людям, которые меня поддерживают, повод мною гордиться, стало для меня серьезным испытанием.

Я испытываю огромную благодарность за эти 100 с лишним дней лечения, почти 15 лет невидимых страданий — все это того стоило. Я вернусь, когда буду готова Белла Хадид модель

Супермодель продемонстировала поклонникам не только процесс борьбы с болезнью, но и рассказала о симптомах, с которыми она живет в течение последних 15 лет. Среди них — сильное истощение, хроническая усталость, диспепсия кишечника, грибок, кандидоз, кишечные паразиты, постоянный токсикоз, а также боли в мышцах и суставах и дискомфорт в груди. Среди прочего у инфлюэнсера с юных лет диагностирована депрессия и СДВГ.

Чем опасна болезнь Лайма?

Клещевой боррелиоз — это бактериальная инфекция, которая обычно возникает после укуса клеща, несущего бактерии боррелии.

14 % мирового населения могут быть инфицированы болезнью Лайма, по данным BMJ Global Health

Болезнь Лайма (названа так в честь города Олд-Лайм, где в 1975 году был зафиксирован первый случай клещевого боррелиоза) опасна тем, что зачастую протекает бессимптомно, при этом гораздо чаще, чем клещевой энцефалит, дает хронические формы.

Иммунная система при боррелиозе реагирует не сразу. Кроме того, повышается риск развития аутоиммунных процессов. К тому же заболеть боррелиозом можно в любом возрасте, а его инкубационный период длится от 24 часов до полугода.

Наиболее частым симптомом болезни Лайма является артрит. Нередко боррелиоз провоцирует поражение кожи в виде доброкачественной лимфоцитомы. Также в позднем периоде возможно развитие прогрессирующего хронического энцефаломиелита и полиневропатий.

У некоторых пациентов с болезнью Лайма также наблюдаются психические нарушения: расстройства памяти, сна, речи

В первую очередь болезнь Лайма опасна тем, что нередко она приводит к частичной или даже полной потере трудоспособности. Но несмотря на сложности с обнаружением и последующим лечением боррелиоза, летальные исходы при нем наблюдаются крайне редко.

Главные симптомы болезни Лайма

Первые признаки болезни, напоминающие грипп, начинают проявляться примерно через 14 суток после попадания в организм возбудителей инфекции, уточняют в «Роспотребнадзоре». У зараженного резко повышается температура тела, возникает ломота в мышцах и суставах, а также слабость, светобоязнь, тошнота, рвота и кашель.

На месте укуса клеща появляется гиперемия в виде красного пятна округлой или овальной формы. Впоследствии средняя часть пятна бледнеет — формируется типичная для клещевого боррелиоза мигрирующая кольцевидная эритема.

Как предотвратить клещевой боррелиоз?

Лучшей профилактикой болезни Лайма является своевременная защита от укусов клещей — на данный момент вакцины от боррелиоза не существует.

Однако если клещ все-таки впился в кожу, не следует пытаться удалить его самостоятельно — так можно случайно придавить клеща, из-за чего он уже не будет пригоден для проведения лабораторных исследований. Лучше всего обратиться в ближайший травмпункт, где медики после правильного извлечения клеща отправят его в бактериологическую лабораторию для проверки на наличие боррелий.

Меры предосторожности, которые позволят избежать укуса клеща: