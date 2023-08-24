Страны БРИКС опубликовали итоговую декларацию саммита в ЮАР

Страны БРИКС опубликовали итоговую декларацию XV саммита в ЮАР «Йоханнесбург-2»

Страны-участницы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, Южно-Африканская Республика) опубликовали итоговую декларацию XV саммита организации в ЮАР «Йоханнесбург-2». Документ доступен на официальном сайте БРИКС.

«ООН играет центральную роль в международной системе, в которой суверенные страны сотрудничают в целях поддержания мира и безопасности, продвижения устойчивого развития», — говорится в декларации.

В БРИКС отметили, что ООН является «краеугольным камнем» системы международных отношений, однако нуждается в реформе, в том числе реформе Совета Безопасности «с целью сделать его более демократичным, представительным и эффективным», а также увеличить представительство развивающихся стран в его составе.

Также подчеркнута важность использования национальных валют во внешнеторговых расчетах между членами БРИКС для облегчения товарооборота и дальнейшего укрепления сотрудничества.

Кроме того, Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка выразили полную поддержку председательству России в БРИКС в 2024 году и проведению следующего саммита организации в Казани.

С 22 по 24 августа в Йоханнесбурге проходит саммит БРИКС — организации, объединяющей Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. Тема нынешней встречи — «БРИКС и Африка: партнерство во имя взаимно ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности».