Блогерша показала необычный способ избежать измен

Пользовательница TikTok показала необычный способ избежать измен в отношениях, который восхитил многих пользователей сети. Блогерша рассказала, что она и ее парень подписали договор, согласно которому они могут подать друг на друга в суд за неверность.

«Перед тем, как продолжить наши отношения на расстоянии, мы заключили договор, согласно которому мы можем подать друг на друга в суд, если кто-то нарушит правила», — написала автор ролика и показала, как ее бойфренд подписывает документ.

В договоре отмечается, что никто из пары не может иметь сексуальный контакт на стороне, обсуждать своего партнера с третьими лицами или жаловаться на отношения. Кроме того, каждый из партнеров обязан транслировать второму свою геопозицию, отвечать на все звонки и поддерживать контакт каждый день. «Подписывая, вы соглашаетесь с требованиями этого договора», — заключается в документе.

В комментариях многие восхитились таким способом исключить измены в отношениях. «Это безумно», «Невероятно, но я хотела бы сделать то же самое», — написали пользователи под постом. Другие также рекомендовали заверить документ у нотариуса.

Ранее пользовательница Reddit опубликовала список правил для женщин, который составил в дейтинг-приложении ее знакомый. В списке требований, которым должны удовлетворять его потенциальные партнерши, он заявил, что рост девушки должен составлять не более 162 сантиметров, а процент жировой массы тела быть не выше восьми.