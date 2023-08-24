Стало известно о вылете второго связанного с Пригожиным самолета

Flightradar: второй связанный с Пригожиным самолет вылетел из Москвы в Баку

Бизнес-джет Embraer ERJ-135BJ Legacy 650, который связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, вылетел из Москвы в Баку. Об этом в четверг, 24 августа, «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

По данным портала, самолет вылетел из столичного аэропорта Внуково и приземлился в азербайджанской столице в 19 часов вечера. Накануне, 23 августа, данный джет приземлился в аэропорту Остафьево под Москвой.

Издание «Подъем» уточняет, что Пригожин часто летал не на тех самолетах, в которых официально числился как пассажир. В день крушения бизнес-джета бизнесмена общественность следила также за Legacy 650, так как предполагалось, что Пригожин передвигается именно на нем. Однако неназванный владелец воздушного судна отрицает свою связь с предпринимателем.

Вечером 23 августа в районе поселка Куженкино Тверской области разбился бизнес-джет Embraer, летевший по маршруту Москва — Санкт-Петербург. На борту находились десять человек, в том числе Пригожин и ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. В крушении никто не выжил.

