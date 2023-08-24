Президент Эстонии попросил премьера рассказать подробнее о бизнесе ее мужа в РФ

Президент Эстонии попросил у премьера Каллас разъяснений о бизнесе ее мужа в РФ

Президент Эстонии Алар Карис попросил премьер-министра республики Каю Каллас предоставить более детальные разъяснения касательно бизнеса ее мужа в России. Об этом сообщает портал Postimees.

По его словам, эстонское общество ожидает, чтобы глава правительства «высказалась более подробно, чем делала это до сих пор». «Когда она объяснится, то должна подумать и обсудить со своими советниками, как быть дальше», — добавил Карис.

Ранее Каллас заявляла, что ничего не знала о бизнесе своего супруга в РФ, информация о котором до этого появилась в эстонских СМИ. «У него есть миноритарная доля в логистической компании. Это была вся информация, которой я располагала до начала этой недели», — отметила премьер.