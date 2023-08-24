Премьер Эстонии объяснила бизнес супруга в России

Премьер Эстонии Каллас заявила, что ничего не знала о бизнесе супруга в России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ничего не знала о бизнесе своего супруга в России, ранее информация об этом появилась в эстонских СМИ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не имею ни малейшего представления о его бизнесе. У него есть миноритарная доля в логистической компании. Это была вся информация, которой я располагала до начала этой недели», — сказала Каллас.

Супруг также объяснил ей, что деятельность компании в России прекращена, а услуга оказывается лишь одному эстонскому предприятию, сворачивающему свои процессы на российской территории. Каллас заявила, что на предприятии действует распорядок, согласно которому эстонским машинам нельзя заправляться в России, чтобы не оставлять деньги.

Ранее премьер Эстонии заявила, что страны Прибалтики отключатся от российской энергосистемы в начале 2025 года. Она рассказала, что Литва хочет отключиться быстрее, но при таком сроке Эстония заплатила бы самую высокую цену.