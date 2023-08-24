Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:08, 24 августа 2023Путешествия

Экс-стюардесса раскрыла неожиданный способ повысить класс обслуживания в полете

Экс-стюардесса заявила, что можно полететь бизнес-классом, если опоздать на рейс

Фото: Bambi Corro / Unsplash

Экс-стюардесса авиакомпании Emirates заявила, что можно повысить класс обслуживания в самолете до бизнеса, опоздав в аэропорт. Неожиданный способ она раскрыла в материале для The Sun.

По словам Камилы Якубьяковой (Kamila Jakubjakova), перевозчики продают больше билетов, чем мест в самолете, так как не рассчитывают, что все пассажиры полетят. Если же в эконом-классе не останется свободных кресел, оставшихся клиентов переведут в бизнес. В связи с этим, отметила бортпроводница, порой выгодно опаздывать на рейс.

Ранее бывший бортпроводник, работавший на международных рейсах, назвал действенные способы сделать длительный перелет в самолете комфортным и раскрыл главные ошибки пассажиров во время дальнемагистральных рейсов. В первую очередь специалист рекомендовал туристам, отправляющимся в путешествие, не злоупотреблять алкоголем.

Что думаешь? Оцени!
    Зарина Дзагоева
    Обсудить
    Последние новости

    На месте падения самолета Пригожина нашли оружие

    Реэкспорт машин из Грузии в Россию достиг рекорда в преддверии санкций

    Уролог предупредил об опасных для почек привычках

    Московский офисно-гостиничный комплекс эвакуировали из-за угрозы взрыва

    В Госдуме раскритиковали законопроект о депортации «распускающих руки» мигрантов

    У Кудрявцевой появится новый соведущий в шоу на НТВ

    Назван круг имевших доступ к самолету Пригожина лиц

    Lamoda откроет магазины на местах ушедшего из России Adidas

    В России презентовали проект дирижабля «Шкипер» для грузоперевозок

    Бывший премьер Украины рассказал о бессилии Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости