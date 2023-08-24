Экс-стюардесса раскрыла неожиданный способ повысить класс обслуживания в полете

Экс-стюардесса заявила, что можно полететь бизнес-классом, если опоздать на рейс

Экс-стюардесса авиакомпании Emirates заявила, что можно повысить класс обслуживания в самолете до бизнеса, опоздав в аэропорт. Неожиданный способ она раскрыла в материале для The Sun.

По словам Камилы Якубьяковой (Kamila Jakubjakova), перевозчики продают больше билетов, чем мест в самолете, так как не рассчитывают, что все пассажиры полетят. Если же в эконом-классе не останется свободных кресел, оставшихся клиентов переведут в бизнес. В связи с этим, отметила бортпроводница, порой выгодно опаздывать на рейс.

Ранее бывший бортпроводник, работавший на международных рейсах, назвал действенные способы сделать длительный перелет в самолете комфортным и раскрыл главные ошибки пассажиров во время дальнемагистральных рейсов. В первую очередь специалист рекомендовал туристам, отправляющимся в путешествие, не злоупотреблять алкоголем.