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19:53, 24 августа 2023Среда обитания

Известная актриса показала свою роскошную квартиру

Актриса Екатерина Климова показала свою двухэтажную квартиру

Кадр: Екатерина Климова / YouTube

Известная актриса Екатерина Климова показала свою роскошную квартиру с двумя этажами. Рум-тур по жилью звезды сериала «По законам военного времени» опубликован на ее YouTube-канале.

В квартире Климовой есть просторная кухня, смежная со столовой. Напротив находится спальня актрисы, в которой имеются балетный станок напротив кровати и небольшое помещение, используемое в качестве офиса. Рядом располагается отдельная гардеробная комната со шкафом во всю стену и массажным креслом.

На верхний этаж ведет широкая лестница с резными перилами. Изначально на втором уровне был чердак, однако после ремонта его переделали в детские спальни.

Ранее звезда реалити-шоу «Дом-2» Роман Капаклы показал свою новую квартиру. Бывший участник телепередачи переехал в конце июля и поделился видами интерьера. На видео попали только два помещения — прихожая и одна из спален. Интерьер квартиры оформлен в бежевых и серых тонах с использованием элементов из дерева.

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    Александра Качан
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