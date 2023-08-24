Известная актриса показала свою роскошную квартиру

Актриса Екатерина Климова показала свою двухэтажную квартиру

Известная актриса Екатерина Климова показала свою роскошную квартиру с двумя этажами. Рум-тур по жилью звезды сериала «По законам военного времени» опубликован на ее YouTube-канале.

В квартире Климовой есть просторная кухня, смежная со столовой. Напротив находится спальня актрисы, в которой имеются балетный станок напротив кровати и небольшое помещение, используемое в качестве офиса. Рядом располагается отдельная гардеробная комната со шкафом во всю стену и массажным креслом.

На верхний этаж ведет широкая лестница с резными перилами. Изначально на втором уровне был чердак, однако после ремонта его переделали в детские спальни.

Ранее звезда реалити-шоу «Дом-2» Роман Капаклы показал свою новую квартиру. Бывший участник телепередачи переехал в конце июля и поделился видами интерьера. На видео попали только два помещения — прихожая и одна из спален. Интерьер квартиры оформлен в бежевых и серых тонах с использованием элементов из дерева.