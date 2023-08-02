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20:20, 2 августа 2023Среда обитания

Звезда «Дома-2» показал новую квартиру

Звезда «Дома-2» Роман Капаклы показал новую квартиру

Кадр: Интересные истории / YouTube

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Роман Капаклы показал свою новую квартиру. Бывший участник телепередачи переехал несколько дней назад и опубликовал видео с интерьером жилья в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Роман отметил, что уже закончил перевозить вещи на новое место жительства. На появившихся в сети кадрах запечатлены только прихожая и одна из комнат — просторное помещение с широким окном и белым потолком. Интерьер квартиры оформлен в бежевых и серых тонах с использованием элементов из дерева, включая мебель и паркет.

Капаклы подчеркнул, что пока не хочет демонстрировать жилье полностью. При этом он пообещал провести «полноценный румтур» в будущем.

Ранее экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь рассказала о судьбе своего дома в Москве после переезда в Турцию. По ее словам, строительство объекта завершилось, однако теперь в нем предстоит сделать ремонт.

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    Александра Качан
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