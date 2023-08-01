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16:53, 1 августа 2023Среда обитания

Звезда «Дома-2» рассказала о судьбе своего дома в Москве после переезда в Турцию

Звезда «Дома-2» Пынзарь рассказала о завершении строительства дома в Москве

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Звезда телешоу «Дом-2» Дарья Пынзарь рассказала о судьбе своего дома в Москве после переезда в Турцию. Экс-участница передачи ответила на вопросы о жилье в столице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Пынзарь, строительство ее московского дома уже завершилось, однако на данный момент объект не пригоден для проживания — в нем предстоит сделать ремонт.

Она отметила, что владеет еще одним объектом недвижимости в России. Речь идет о таунхаусе, строительство которого продолжалось несколько лет. Недавно работы завершились, в ближайшее время там начнется ремонт. После этого Пынзарь планирует сдавать жилье в аренду.

В конце июля Дарья Пынзарь показала свою новую квартиру в турецкой Аланье. Двухуровневое жилье находится в жилом комплексе с двумя бассейнами, спортивным залом и сауной. Ремонт объекта почти завершен — как отметила хозяйка, осталось довезти часть мебели и подключить некоторую технику.

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    Александра Качан
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