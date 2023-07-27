Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:08, 27 июля 2023Среда обитания

Звезда «Дома-2» похвасталась новой квартирой в Турции

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь показала свою новую квартиру в турецкой Аланье

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь недавно приобрела квартиру в турецкой Аланье. Интерьером нового зарубежного жилья бывшая участница телестройки похвасталась в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Двухуровневая квартира расположена в жилом комплексе с двумя бассейнами, спортивным залом и сауной хаммамом. Ремонт жилья практически полностью завершен — по словам Пынзарь, осталось довезти часть мебели и подключить некоторую технику. Интерьер выполнен в оливково-золотистых оттенках, но квартира при этом кажется светлой и просторной.

Звезда телешоу показала кабинет мужа, кухню с винным шкафом, гостиную с местом под огромный телевизор, спальню, детскую комнату и отдельную огромную гардеробную. По словам Пынзарь, о такой квартире она всегда мечтала и не собирается больше никуда переезжать в Турции.

Ранее звезда «Дома-2» Ирина Пинчук пожаловалась на дорогостоящий ремонт. Она показала предметы интерьера, которые оказались выполнены некачественно. В частности Пинчук опубликовала фото нового холодильника и отметила, что бытовая техника с таким покрытием слишком быстро покрывается пятнами.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле анонсировали заявление Путина

    «Росатом» выразил готовность обеспечить Африку энергией

    Создатель «Глаза Бога» ответил на предложение заблокировать сервис

    В России предложили заблокировать популярный сервис

    Хью Джекман поделился своей программой тренировок для роли Росомахи

    Легионер «Локомотива» рассказал о пользе русского мата

    Бритни Спирс убрала из своих мемуаров «неприятные» детали о матери и сестре

    Бастрыкин поручил возбудить дело против пристававшего к подросткам врача

    Стало известно о потере Украиной почти пятой части снаряжения НАТО

    Названы последствия запрета на поставки рыбы в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости