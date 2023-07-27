Звезда «Дома-2» похвасталась новой квартирой в Турции

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь показала свою новую квартиру в турецкой Аланье

Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь недавно приобрела квартиру в турецкой Аланье. Интерьером нового зарубежного жилья бывшая участница телестройки похвасталась в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Двухуровневая квартира расположена в жилом комплексе с двумя бассейнами, спортивным залом и сауной хаммамом. Ремонт жилья практически полностью завершен — по словам Пынзарь, осталось довезти часть мебели и подключить некоторую технику. Интерьер выполнен в оливково-золотистых оттенках, но квартира при этом кажется светлой и просторной.

Звезда телешоу показала кабинет мужа, кухню с винным шкафом, гостиную с местом под огромный телевизор, спальню, детскую комнату и отдельную огромную гардеробную. По словам Пынзарь, о такой квартире она всегда мечтала и не собирается больше никуда переезжать в Турции.

Ранее звезда «Дома-2» Ирина Пинчук пожаловалась на дорогостоящий ремонт. Она показала предметы интерьера, которые оказались выполнены некачественно. В частности Пинчук опубликовала фото нового холодильника и отметила, что бытовая техника с таким покрытием слишком быстро покрывается пятнами.