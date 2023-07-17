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21:44, 17 июля 2023Среда обитания

Звезда «Дома-2» пожаловалась на дорогой ремонт

Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук пожаловалась на некачественный дорогой ремонт

Кадр: @pinchuk_official

Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук пожаловалась на дорогостоящий ремонт. Работа и некоторые детали интерьера оказались некачественными, об этом бывшая участница телестройки рассказала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Пинчук опубликовала фото нового холодильника и отметила, что бытовая техника с таким покрытием слишком быстро покрывается пятнами. «Я бы вам никогда не рекомендовала брать холодильник с такой поверхностью, потому что я вся измучилась, это невыносимо. Открыла холодильник — нужно все протирать. Это прямо проблематично. Вечно он заляпанный, и все визуально выглядит не очень», — заявила звезда.

После переезда в отремонтированную квартиру Пинчук обнаружила и более серьезные недостатки. К примеру, из-за ошибки застройщика в ее спальне протекает потолок. Экс-участнице реалити-шоу приходится подставлять ведра, чтобы не залить соседей снизу.

В феврале 2023 года Пинчук рассказала о покупке квартиры в Москве. Она призналась, что давно мечтала о просторном жилье с панорамными окнами.

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    Александра Качан
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