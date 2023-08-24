Российские работодатели рассказали об отношении к удаленке

«Зарплата.ру»: 28 % руководителей не рады отмене удаленки в компаниях

Переход на удаленную работу в 2020-2022 годах российские работодатели оценивают по-разному: некоторые компании заметили ухудшение эффективности работы сотрудников, другие, наоборот, нашли множество плюсов в таком формате. Однако большинство руководителей все-таки рады возвращению сотрудников в офис, свидетельствуют результаты опроса «Зарплаты.ру», имеющиеся в распоряжении редакции «Ленты.ру». Исследование проводилось с 16 по 23 августа в городах-миллионниках среди 1970 начальников отделов и руководителей компаний в возрасте 25-55 лет.

Положительно отозвались об отмене удаленки 64 процента респондентов, при этом расстроились 28 процентов, а 8 процентов руководителей отнеслись к возвращению в обычный формат нейтрально. Причем в 2020 году работодатели относились к удаленке более лояльно: за три года доля руководителей, которые положительно воспринимали такой формат, сократилась с 55 до 28 процентов.

В ходе опроса начальники отделов также отметили ряд преимуществ удаленки и новых навыков, которые данный формат помог развить. Так, больше половины респондентов рассказали, что научились работать в мессенджерах и сервисах видеоконференций, больше делегировать и доверять подчиненным, а также стали больше уделять времени коммуникации с каждым работником индивидуально. Кроме того, руководители начали жестче контролировать рабочее время сотрудников и ужесточили требования к результатам работы штата.

Сейчас возможность работать из дома полностью исключена почти в половине опрошенных компаний, у 51 процента — частично, а 4 процента все еще работают только в удаленном формате. Впрочем, 53 процента респондентов нейтрально относятся к перспективе возврата к удаленке. Будут рады вернуться к такому формату 32 процента руководителей и не рады — 15 процентов.

Мировыми лидерами по популярности удаленной работы в 2023 году стали Канада и Великобритания. Из стран Европы по частоте работы из дома в лидерах также оказались Германия, Италия и Франция.