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18:17, 24 августа 2023Бывший СССР

В Белоруссии желание Польши увеличить армию назвали нарушением договоренностей

МО Белоруссии: Польша нарушит договоренности, увеличив армию до 300 тысяч солдат

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Увеличение численности польской армии станет нарушением заключенных ранее договоренностей. Об этом заявил помощник главы Министерства обороны (МО) Белоруссии Валерий Ревенко на своей странице в X (в прошлом — Twitter).

«Практическая реализация заявления об увеличении численности Войска Польского до 300 тысяч человек станет грубым нарушением итогового акта переговоров о численности личного состава обычных вооруженных сил в Европе, который подписала Польша как участница ДОВСЕ», — написал он.

Ревенко подчеркнул, что польская армия, согласно Договору об обычных вооруженных силах в Европе, не может превышать 234 тысячи человек. Он также заметил, что европейские организации, которые активно выступают за исполнение международных обязательств, в этом случае хранят молчание.

В 2022 году президент Польши Анджей Дуда подписал закон, увеличивающий численность армии, включая войска территориальной обороны, до 300 тысяч солдат. При этом военные расходы Варшавы в 2023 году выросли до трех процентов ВВП.

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    Алевтина Запольская
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