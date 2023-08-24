В Белоруссии желание Польши увеличить армию назвали нарушением договоренностей

МО Белоруссии: Польша нарушит договоренности, увеличив армию до 300 тысяч солдат

Увеличение численности польской армии станет нарушением заключенных ранее договоренностей. Об этом заявил помощник главы Министерства обороны (МО) Белоруссии Валерий Ревенко на своей странице в X (в прошлом — Twitter).

«Практическая реализация заявления об увеличении численности Войска Польского до 300 тысяч человек станет грубым нарушением итогового акта переговоров о численности личного состава обычных вооруженных сил в Европе, который подписала Польша как участница ДОВСЕ», — написал он.

Ревенко подчеркнул, что польская армия, согласно Договору об обычных вооруженных силах в Европе, не может превышать 234 тысячи человек. Он также заметил, что европейские организации, которые активно выступают за исполнение международных обязательств, в этом случае хранят молчание.

В 2022 году президент Польши Анджей Дуда подписал закон, увеличивающий численность армии, включая войска территориальной обороны, до 300 тысяч солдат. При этом военные расходы Варшавы в 2023 году выросли до трех процентов ВВП.