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12:16, 24 августа 2023Россия

Никто из участников предвыборных дебатов в российском регионе не пришел на эфир

В Кузбассе никто из участников предвыборных теледебатов не пришел на эфир

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Кузбассе никто из участников предвыборных теледебатов не пришел на эфир. Об этом сообщает «Коммерсантъ — Центральная Сибирь».

Дебаты должны были пройти между представителями партий КПРФ и ЛДПР, которые баллотируются в региональное законодательное собрание, однако в отведенное для телепередачи время никто из политиков не появился в студии.

Ведущий телеканала «Россия 1 Кузбасс» Андрей Торопов сообщил телезрителям, что вещание телеканала продолжится в обычном режиме, так как «в студию никто не пришел».

Представители региональных отделений обеих партий сообщили «Коммерсанту», что не смогли прийти в студию, так как участвовали в других мероприятиях: коммунисты — во встрече с избирателями, а представители ЛДПР — с приехавшим в Кемеровскую область главой политической силы Леонидом Слуцким.

Российское законодательство обязывает телеканалы бесплатно предоставлять эфирное время для проведения предвыборных дебатов и показа агитационных роликов партий перед выборами.

Ранее сообщалось, что кандидаты в депутаты подрались из-за чистки пруда в Москве: каждый из них хотел принять участие в мероприятии. Инцидент попал на видео.

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    Марк Леонов
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