Кандидаты в депутаты подрались из-за чистки пруда в Москве и попали на видео

SHOT: в Москве кандидаты в депутаты Жорин и Коськов подрались из-за чистки пруда

В Новой Москве кандидат в муниципальные депутаты от КПРФ Борис Жорин и его оппонент из ЛДПР Егор Коськов подрались из-за желания почистить пруд. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал SHOT.

14 августа политики проводили дебаты возле пруда в поселении Московский. На кадрах видно, как в ходе спора Жорин толкает Коськова, после чего перепалка перерастает в драку. Судя по записи, кандидаты в депутаты не нанесли друг другу травм.

Комментируя ситуацию в своем Telegram-канале, Жорин обвинил Коськова в провокации. При этом коммунист извинился перед жителями и сторонниками КПРФ за то, что не совладал с эмоциями.

В свою очередь, Коськов заявил, что Жорин не сдержался и накинулся на него. «Бог ему судья», — констатировал кандидат от ЛДПР.

Ранее в Ивановской области подрались мэр Заволжска Вячеслав Касаткин и временно исполнявший обязанности главы города Андрей Иванов. 30 мая апелляционный суд восстановил Касаткина в должности после отстранения, и тот решил немедленно приступить к своим обязанностям. Прибыв на рабочее место после суда, он зашел к Иванову, чтобы узнать текущую обстановку в городе, и в фойе между ними начался конфликт.

