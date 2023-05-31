Мэры подрались в российском городе

Восстановленный в должности мэр Заволжска Касаткин подрался с врио главы города Ивановым

В Ивановской области подрались мэр Заволжска Вячеслав Касаткин и временно исполнявший обязанности главы города Андрей Иванов. Об этом сообщило местное издание «Ивановские новости».

Касаткин был отправлен в отставку 21 февраля 2023 года после обвинений в использовании служебного автомобиля для личных целей. В результате место мэра временно занял его заместитель Иванов. 30 мая апелляционный суд восстановил в должности предыдущего главу города, и тот решил немедленно приступить к своим обязанностям.

Как рассказал Касаткин в беседе с РБК, прибыв на рабочее место после суда, он зашел к Иванову, чтобы узнать текущую обстановку в городе, однако того не оказалось в кабинете, поэтому мэр решил подождать его в фойе. Со слов градоначальника, когда его заместитель появился, то вдруг начал кричать.

«Я спросил: "Ты что, драться хочешь со мной?" Он на меня напирает, я держу его руки, чтоб не получить по лицу, пытаюсь его успокоить. Он вцепился мне в рубашку, порвал мне ее. А там пол кафельный. Я поскользнулся. Мы упали вместе. Я ударился головой об кафель. Я пытаюсь встать, он меня бьет ногой в лицо. Второй раз бьет по спине. То есть когда я вставал, он меня пнул в голову и в спину», — заявил Касаткин. Причину конфликта с Ивановым он не уточнил.

В результате мэр решил написать на Ивонова заявление в полицию. Он добавил, что не получил серьезных травм, однако решил взять больничный.

Ранее врио министра имущественных отношений Самарской области Игорь Андреев и член Совета депутатов Самары от партии «Справедливая Россия» Алексей Митрофанов заявили друг на друга в полицию после произошедшей между ними драки. По словам парламентария, министр начал бить его первым и распылил в лицо газовый баллончик. В ответ Митрофанов обвинил депутата в том, что он несколько раз ударил его по голове.