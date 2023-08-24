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20:30, 24 августа 2023Среда обитания

В России оценили опасность сброса воды с «Фукусимы»

Росрыболовство: сброс воды с «Фукусимы-1» не вызывает опасений

Фото: Kyodo / Reuters

На данный момент сброс Японией воды с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в океан не вызывает опасений у России. Ситуацию оценили в Росрыболовстве, сообщает ТАСС.

«Сброс воды, использованной для охлаждения реакторов АЭС "Фукусима-1", опасений не вызывает. В настоящее время промысел в районе, в котором осуществляется сброс воды, российскими судами не ведется», — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в последние три года объем ввоза японской рыбной продукции в Россию снизился на 93 процента. Так, в 2021 году импорт достиг 1,4 тысячи тонн, а в 2022-м снизился до 192 тонн. К тому же в Роспотребнадзоре подчеркнули, что проверяют всю продукцию, которую произвели в Японии после вылова в Тихоокеанском регионе.

Ранее представитель неправительственной организации «Гражданский центр ядерной информации» Хидэюки Бан заявил, что сброс воды с «Фукусимы-1» в океан не является безопасным. Эксперт отметил, что никто не проводил оценку последствий в долгосрочной перспективе.

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    Нина Ташевская
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