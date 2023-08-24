Опасность сброса воды с «Фукусимы» оценили

Эксперт Бан: сброс воды с АЭС «Фукусима-1» не является безопасным

Сброс воды с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» в океан не является безопасным. Так решение правительства Японии оценил представитель неправительственной организации «Гражданский центр ядерной информации» Хидэюки Бан, передает РИА Новости.

Эксперт отметил, что никто не проводил оценку последствий в долгосрочной перспективе. «Это будет продолжаться 30 лет. Но оценки того, каково будет влияние на окружающую среду через 30 лет, никто не проводил. В этом смысле оценка Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) крайне недостаточная. Поэтому никак нельзя сказать, что безопасность сброса научно обоснована», — пояснил Бан.

Ранее Япония пообещала вести три вида мониторинга при участии МАГАТЭ, а в случае превышения радиационного фона прекратить сброс очищенной воды с «Фукусимы-1». В свою очередь, в МАГАТЭ гарантировали, что будут регулярно информировать обеспокоенную решением Японии Корею о ситуации.

При этом, как и Корея, Китай выступил против решения Японии, упрекнув ее в эгоизме. Министерство иностранных дел КНР призвало прекратить сброс воды, начавшийся 24 августа.