В ООН назвали возможное число погибших в конфликте на Украине

ООН: число погибших в конфликте на Украине может достигать полумиллиона

В военном конфликте на территории Украины могли погибнуть до полумиллиона человек. Об этом сообщила заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло, передает РИА Новости.

«Цифры говорят ужасающую историю. По данным комиссии по правам человека, убиты по меньшей мере 9444 гражданских лиц, в их числе 545 детей (...) В действительности цифры могут быть больше: по некоторым оценкам, общее число убитых гражданских и военных с обеих сторон достигает полумиллиона», — сказала она.

При этом ДиКарло не назвала источник этих данных и не конкретизировала разделение ни по участвующим в конфликте сторонам, ни по мирному населению и военным.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что населению страны придется столкнуться с болезненными потерями в ходе военных действий. По его словам, преимуществом украинцев должны стать «единство и готовность биться».