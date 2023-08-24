В мире обнаружили аномальный всплеск крайней нищеты

ADB: причиной обнищания 68 миллионов человек стали пандемия и инфляция

Пандемия COVID-19 и удорожание стоимости жизни стали причиной обнищания около 70 миллионов человек в развивающихся странах Азии в 2022 году. Причины аномального всплеска бедности среди населения назвал Азиатский банк развития (ADB).

По данным организации, в 2022 году 155,2 миллиона граждан (3,9 процента всего населения региона) развивающихся стран Азии проживали в состоянии крайней нищеты. При этом более ранние прогнозы аналитиков ожидали показатели в пределах 87,4 миллиона человек. На почти двукратное увеличение бедности повлияли кризисы в области здравоохранения и стоимости жизни.

«Азиатско-Тихоокеанский регион неуклонно восстанавливается после пандемии COVID-19, но повышение стоимости жизни подрывает прогресс в искоренении бедности», — заявил главный экономист АБР Альберт Парк.

К развивающимся странам Азии относят 46 экономик Азиатско-Тихоокеанского региона за исключением Японии, Австралии и Новой Зеландии. К категории крайней нищеты относят граждан, которые живут менее чем на 2,15 доллара в день.

По словам Парка, страны могут справиться с проблемой, поддерживая систему социальной защиты населения и поощряя инвестиции и инновации, стимулирующие занятость в регионе. Однако даже если экономики развивающихся стран добьются прогресса в борьбе с бедностью, около 1,26 миллиарда человек (30,3 процента населения региона), к 2030 году по-прежнему останутся в группе экономически уязвимых слоев населения.

В России власти анонсировали запуск в 2024 году реестра нуждающихся граждан. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, этот механизм поможет властям в профилактике бедности и выборе индивидуальных мер поддержки. Этот инструмент позволит оценивать дефицит доходов россиян и причины такого дефицита, глубже анализировать их жизненные ситуации, что в свою очередь поможет в работе над снижением бедности.