Германия впервые поставила на Украину ракеты для комплексов Patriot

Правительство Германии сообщило о поставке на Украину ракет для ЗРК Patriot

Германия впервые поставила на Украину ракеты для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте немецкого правительства.

При этом в кабмине не уточнили конкретное количество поставленных украинской стороне ракет для ЗРК Patriot.

Ранее правительство Германии договорилось с оборонным концерном Rheinmetall о ремонте 30 таков Leopard для Украины. Танки являются частью парка из 49 машин, которые концерн приобрел у бельгийской частной оборонной компании OIP Land Systems. Некоторые танки находятся в таком плохом состоянии, что их можно будет использовать только для поставки запасных частей.