Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:50, 24 августа 2023Мир

Германия впервые поставила на Украину ракеты для комплексов Patriot

Правительство Германии сообщило о поставке на Украину ракет для ЗРК Patriot

Фото: Sean Murphy / AP

Германия впервые поставила на Украину ракеты для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте немецкого правительства.

При этом в кабмине не уточнили конкретное количество поставленных украинской стороне ракет для ЗРК Patriot.

Ранее правительство Германии договорилось с оборонным концерном Rheinmetall о ремонте 30 таков Leopard для Украины. Танки являются частью парка из 49 машин, которые концерн приобрел у бельгийской частной оборонной компании OIP Land Systems. Некоторые танки находятся в таком плохом состоянии, что их можно будет использовать только для поставки запасных частей.

Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости

    На месте падения самолета Пригожина нашли оружие

    Лавров оценил возможное вторжение в Нигер

    Россиянам стали чаще отказывать в аренде квартир

    Реэкспорт машин из Грузии в Россию достиг рекорда в преддверии санкций

    Уролог предупредил об опасных для почек привычках

    Московский офисно-гостиничный комплекс эвакуировали из-за угрозы взрыва

    В Госдуме раскритиковали законопроект о депортации «распускающих руки» мигрантов

    У Кудрявцевой появится новый соведущий в шоу на НТВ

    Назван круг имевших доступ к самолету Пригожина лиц

    Lamoda откроет магазины на местах ушедшего из России Adidas

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости