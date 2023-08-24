Число подтопленных придомовых участков в Приморье резко выросло

Число подтопленных придомовых территорий в Приморье выросло в семь раз за ночь

Число подтопленных придомовых участков в Приморье выросло в семь раз к утру 24 августа. О резком росте количества подтопленных территорий сообщает «Коммерсантъ».

Подтопленными из-за ливней оказались 848 придомовых территорий, 39 многоквартирных и 30 частных домов. Ночью РИА Новости со ссылкой на региональное министерство ГО и ЧС сообщало, что за сутки воду удалось откачать из более чем 600 жилых домов.

23 и 25 августа в Приморье объявляли штормовое предупреждение из-за циклона. 23 августа в регионе прошли сильные ливни, в результате которых от транспортного сообщения было отрезано более 10 населенных пунктов. К вечеру 23 августа в регионе были подтоплены 118 придомовых участков и 45 домов.

В середине августа в регионе бушевал тайфун «Ханун». Из-за паводков пострадали 65 населенных пунктов, подтопленными оказались 729 частных и 7 многоквартирных домов, а также около 2 тысяч приусадебных участков. Наводнение стало самым сильным для Уссурийска за последние десять лет — в городе пострадали 35-40 процентов территории.