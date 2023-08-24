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09:04, 25 августа 2023Ценности

В России продадут золотой Porsche за миллионы рублей

«Авито»: в России продадут золотой Porsche 718 Boxster за 6,4 миллиона рублей

Изображение: Avito

В России продадут кабриолет золотого цвета за миллионы рублей. Соответствующее объявление опубликовано на портале «Авито Авто».

Речь идет об автомобиле Porsche 718 Boxster, который продавец предлагает привезти новому владельцу прямиком из Японии, заблаговременно купив его на зарубежном аукционе. Стоимость машины, обтянутой хромированной пленкой в оттенке «розовое золото», составит 6,4 миллиона рублей.

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Согласно информации в объявлении, с момента выпуска в 2019 году пробег кабриолета к настоящему времени составляет 92 тысячи километров. Среди прочего известно, что бензиновый двигатель мощностью 300 лошадиных сил позволит разогнаться до 100 километров в час за 5,1 секунды.

В августе 2022 года автомобиль принцессы Дианы ушел с молотка за миллионы рублей. Ford Escort RS Turbo Series 1, которым управляла ныне покойная британская принцесса Диана, продали за 851 тысячу долларов (85 миллионов рублей).

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    Карина Черных
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