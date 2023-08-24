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22:15, 24 августа 2023Россия

Пожар в жилом доме в российском городе потушили

Пожар в жилом доме в Сочи на площади 550 кв. м. потушили

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Пожар в Сочи, который произошел на крыше многоквартирного дома, потушили. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

По информации ведомства, из дома эвакуированы 60 человек.

Крыша многоквартирного дома на площади 300 квадратных метров загорелась на Новороссийском шоссе, первые подразделения отправились на место ЧП в 17:35 по московскому времени. В 18:59 возгорание произошло на площади 550 квадратных метров, распространения огня на соседнее здание не было.

27 июня в Омске на площади почти две тысячи квадратных метров загорелся жилой дом. Пожар начался на балконе пятого этажа дома, а затем перекинулся на кровлю.

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    Юлия Мискевич
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