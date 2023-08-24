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14:21, 24 августа 2023Бывший СССР

Компания Baykar Makina подарила Украине БПЛА Bayraktar ко Дню независимости

ГУР: компания Baykar Makina подарила Украине Bayraktar ТВ2 ко Дню независимости

Фото: Umit Bektas / Reuters

Турецкая компания Baykar Makina подарила Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar ТВ2 ко Дню независимости страны. Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram-канале.

«Компания Baykar Makina своеобразно поздравила Украину с Днем независимости. 24 августа украинская разведка получила в подарок от производителя знаменитых дронов ударный БПЛА Bayraktar TB2», — говорится в публикации.

В ГУР добавили, что это не первый такой подарок. Как уточняется, 25 января турецкая компания также передала украинскому ведомству два беспилотника Bayraktar TB2.

Ранее Минобороны Украины сообщило, что в республике построят сервисный центр по ремонту и обслуживанию дронов. Как отметили в оборонном ведомстве, договор подписали с Baykar Makina в рамках соглашения Киева и Турции о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.

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    Кристина Есикова
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