Компания Baykar Makina подарила Украине БПЛА Bayraktar ко Дню независимости

ГУР: компания Baykar Makina подарила Украине Bayraktar ТВ2 ко Дню независимости

Турецкая компания Baykar Makina подарила Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar ТВ2 ко Дню независимости страны. Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram-канале.

«Компания Baykar Makina своеобразно поздравила Украину с Днем независимости. 24 августа украинская разведка получила в подарок от производителя знаменитых дронов ударный БПЛА Bayraktar TB2», — говорится в публикации.

В ГУР добавили, что это не первый такой подарок. Как уточняется, 25 января турецкая компания также передала украинскому ведомству два беспилотника Bayraktar TB2.

Ранее Минобороны Украины сообщило, что в республике построят сервисный центр по ремонту и обслуживанию дронов. Как отметили в оборонном ведомстве, договор подписали с Baykar Makina в рамках соглашения Киева и Турции о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.