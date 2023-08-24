Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:46, 24 августа 2023Мир

В Китае раскрыли причины неудачного контрнаступления ВСУ

Военный аналитик Го: контрнаступление ВСУ провалилось из-за мощной обороны ВС РФ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинское контрнаступление провалилось из-за крепкой линии обороны российских войск. Такое предположение высказал китайский военный эксперт Го Сюань в беседе с РИА Новости.

По его словам, изначально Киев планировал полномасштабное наступление, пытаясь одновременно атаковать вдоль тысячекилометрового фронта и выжидая возможности найти слабые места в обороне противника. В то же время, добавил военный аналитик, украинские военные искали места для прорыва, чтобы впоследствии использовать их как основу для разрыва линии обороны.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе, с ним погиб ключевой командир ЧВК. Почему мог рухнуть их самолет?

    В Китае раскрыли причины неудачного контрнаступления ВСУ

    Россиянам рассказали о новом мошенничестве через Telegram

    Байден решил посмотреть дебаты республиканцев

    Уронивший арбузы электросамокатчик попал на видео и рассмешил москвичей

    Назван недостаток передаваемой ВСУ болгарской бронетехники

    Российский военный высказался о ситуации в зоне СВО после контрнаступления ВСУ

    Индийская космическая станция первой успешно села на Луну

    МиГ-29 сопроводил приближавшийся к российской границе норвежский самолет

    Российским городам предрекли исчезновение автомоек и шиномонтажей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости