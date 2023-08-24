В Китае раскрыли причины неудачного контрнаступления ВСУ

Военный аналитик Го: контрнаступление ВСУ провалилось из-за мощной обороны ВС РФ

Украинское контрнаступление провалилось из-за крепкой линии обороны российских войск. Такое предположение высказал китайский военный эксперт Го Сюань в беседе с РИА Новости.

По его словам, изначально Киев планировал полномасштабное наступление, пытаясь одновременно атаковать вдоль тысячекилометрового фронта и выжидая возможности найти слабые места в обороне противника. В то же время, добавил военный аналитик, украинские военные искали места для прорыва, чтобы впоследствии использовать их как основу для разрыва линии обороны.