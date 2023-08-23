В США предсказали отступление ВСУ за Днепр

Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ придется отступить за Днепр из-за потерь

Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется отступить за Днепр из-за значительных потерь. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону, опубликованному на YouTube.

По мнению Риттера, украинским силам придется перенаправить войска, находящиеся в Запорожье, на другие направления, чтобы закрыть бреши в обороне. В это время российские силы введут в бой свои главные ударные силы и обвалят фронт, поэтому ВСУ придется перейти к тактике мобильной обороны.

Однако, по словам Риттера, эта тактика не сработает, так как украинским военным не хватает ресурсов и оружия. Итогом станет отступление ВСУ за Днепр для сохранения оставшейся части подразделений, добавил он.

Ранее Скотт Риттер предсказал, что уничтожение последних элитных резервов ВСУ, которые отправили в бой на запорожском направлении, приведет к обвалу фронта в зоне проведения специальной военной операции (СВО).