Пушилин заявил Путину о напряженной обстановке в ДНР

Пушилин заявил Путину о напряженной и сложной, но контролируемой ситуации в ДНР

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что ситуация в регионе «сложная, напряженная, тяжелая, но контролируемая». Об этом говорится на сайте официального Кремля.

По словам Пушилина, больше всего власти региона волнуют обстрелы, ситуация с которыми за последние три месяца ухудшилась. Причиной этого он назвал применение кассетных боеприпасов со стороны ВСУ.

«В первую очередь это опасно для гражданских лиц. Потому что кассетные боеприпасы достаточно обширного действия, как раз влекут за собой неконтролируемые потери, потому что люди не совсем понимают, как реагировать», — указал Пушилин.

Накануне, 23 августа, ВСУ впервые обстреляли кассетными боеприпасами Брянскую область. В результате случившегося никто из мирных граждан не пострадал.