Стало известно о допросе пилота частных джетов Пригожина

Baza: после крушения самолета под Тверью допросили пилота Пригожина Степанова

Следователи после крушения самолета в Тверской области допросили пилота Артема Степанова, который имел доступ к джетам бизнесмена Евгения Пригожина, который, предположительно, находился в воздушном судне в момент катастрофы. Об этом стало известно изданию Baza, комментарий по ситуации был опубликован в Telegram-канале.

Издание выяснило, что россиянин находится под экономическими санкциями США из-за возможного сотрудничества с Пригожиным.

Как утверждает Baza, следователи допустили, что Степанов мог иметь доступ к бизнес-джету Embraer, числящийся за петербургским бизнесменом, до вылета.

Брат Степанова отметил, что тот всю неделю отдыхал на Камчатке. Тем не менее мужчина указал, что с вероятным личным пилотом Пригожина «уже связались, кому надо».

Артем Степанов в прошлом был учредителем компании «МНТ-Аэро», которая владела разбившимся самолетом под Тверью. Россиянин после решения Минфина США о санкциях против него заявлял, что никогда не работал с Пригожиным.

До этого у следователей появилась версия о том, что в самолете, в котором, по некоторым данным, летел петербургский бизнесмен, могло быть заложено взрывное устройство. Бомба могла находиться в отсеке шасси — именно там, по всей вероятности, и произошел взрыв в момент полета.

По представленным Росавиацией спискам, среди пассажиров значились Евгений Пригожин, его подчиненный — командир Дмитрий Уткин, а также Николай Матусеев, Валерий Чекалов, Александр Тотмин, Евгений Макарян и Сергей Пропустин.