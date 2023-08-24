Мужчина стал питаться падалью и дикоросами из-за любви к животным и растениям

New York Post: американец перешел на питание сбитыми машинами животными

Житель американского города Ноксвилл, штат Мэриленд, перешел на диету из падали и дикорастущих растений и рассказал о своем опыте. Об этом сообщает New York Post.

41-летний Эрик Льюис и его 26-летняя возлюбленная Джесс Рассел питаются продуктами из дикоросов, например, коктейлями из собственноручно собранных ягод или песто из крапивы, а также собирают туши животных, которые сбили на дороге машины. Например, олени могут дать им до 45 килограммов мяса.

Мужчина тратит всего 50 долларов (4,7 тысячи рублей) в неделю на еду из магазина. В магазинах американец покупает некоторые специфические продукты питания, такие как чайный гриб и кокосовый йогурт.

«Мы должны относиться к растениям как к людям», — подчеркнул Льюис, который работает преподавателем по садоводству. Что касается туш животных, мужчина заявил, что главное — преодолеть страх и дискомфорт. «Вы можете признать, что это была жизнь, прожитая на свободе, и уважать ее», — пояснил он.

Американец сал вести такой образ жизни, когда ему было чуть меньше 30 лет. Он занимался йогой и медитацией, и даже некоторое время жил в палатке в лесу. Интерес к сбору дикорастущих растений появился у мужчины в 2010 году, когда его дядя указал ему, что рядом с его домом много черники. Теперь Льюис выращивает фрукты, овощи и орехи.

Когда американец не находит сбитых на дороге животных, он охотится на инвазивные виды, такие как сомы, дикие свиньи и игуаны чтобы способствовать восстановлению местной экосистемы. Кроме того, он собирает грибы.

Ранее сообщалось, что жителям штата Монтана разрешили забирать с дорог сбитых машинами животных и употреблять их мясо в пищу. Согласно новому нормативному акту, есть можно будет антилоп, оленей и лосей.

