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14:43, 24 августа 2023Путешествия

Таракан пролетел тысячи километров в окне самолета и стал популярен в сети

Jimu News: пассажирка сняла на видео таракана, застрявшего в окне самолета

Пассажирка самолета неизвестной авиакомпании сняла на видео таракана, пролетевшего с ней три тысячи километров в окне. Опубликованный в сети ролик стал популярен среди пользователей, заметило издание Jimu News.

Уточняется, что лайнер летел из китайской провинции Юньнань в Чжэцзян. На кадрах видно, что насекомое забралось между внешним и внутренним стеклом иллюминатора. Сидевшая рядом девушка думала, что таракан уползет через несколько минут, однако он провел там весь полет.

Эксперт объяснил в беседе с изданием, что насекомое могло попасть в самолет через багажное отделение, а после этого пробраться в иллюминатор и застрять. Пассажирам это никак не угрожает, заметил он.

Ранее американская авиакомпания потеряла котов пассажирки при их перевозке в грузовом отсеке самолета и забыла извиниться за причиненные неудобства. По словам путешественницы, ей пришлось отправить питомцев следующим рейсом, однако позже оказалось, что они не прилетели, и никто не знает, где они могут быть. «Я просто упала на пол и начала плакать», — поделилась эмоциями девушка.

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    Зарина Дзагоева
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