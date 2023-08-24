Повар полностью побрила голову из-за испорченных в парикмахерской волос

Шеф-повару Эрин Морли из США пришлось побрить голову из-за испорченных в парикмахерской волос. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 514 тысяч подписчиков.

46-летняя женщина рассказала, что посетила салон красоты в Нидерландах, где ей сделали неудачную прическу. Клиентке сожгли пряди при окрашивании и неровно подстригли.

Впоследствии волосы американки стали ломаться и выпадать, поэтому она решила от них избавиться. На размещенных кадрах блогерша продемонстрировала, как мужчина специальной машинкой полностью срезал ее пряди. «Побрить голову было нелегким решением. (...) Но теперь, когда волос больше нет, я могу начать все сначала и оставить этот кошмар позади», — заявила Морли.

В июле жительница Шотландии Шона Хиггинс рассказала о страшных последствиях наращивания волос. 24-летняя девушка заявила, что страдала от выпадения прядей из-за медикаментозного лечения и решила повысить самооценку за счет накладных локонов. Однако после проведения процедуры последние начали отпадать вместе с натуральными.