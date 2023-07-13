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14:46, 13 июля 2023Ценности

Девушка облысела после наращивания волос

Шотландка Шона Хиггинс облысела после наращивания волос в салоне красоты

Фото: Kopytin Georgy / Shutterstock / Fotodom

Жительница Шотландии Шона Хиггинс нарастила волосы и рассказала о страшных последствиях процедуры. Соответствующую историю публикует Daily Record.

24-летняя собеседница издания рассказала, что страдала от выпадения волос из-за медикаментозного лечения и решила повысить самооценку за счет накладных локонов. Так, она обратилась в салон красоты, где за упомянутую услугу потребовали 1300 фунтов стерлингов (152,7 тысячи рублей) наличными.

По словам девушки, после проведения процедуры наращенные пряди стали отпадать вместе с натуральными. Помимо этого, в течение следующих нескольких недель кожа головы Хиггинс покрылась волдырями и ранами, которые стали кровоточить. «У меня были огромные красные пятна в тех местах, где сетка с искусственными локонами натягивала кожу. С каждым днем появлялись новые залысины. В конце концов я приняла трудное решение и была абсолютно опустошена», — призналась она.

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Как утверждает героиня материала, в конечном итоге она решила полностью избавиться от волос, побрив голову. «Меня одолевают депрессия и тревога, и мне очень некомфортно из-за своей внешности. Я не появляюсь на публике. Кроме того, я пыталась носить парики, чтобы скрыть лысину, но моя кожа настолько чувствительна, что носить их долго невозможно. Это был невероятно травмирующий период», — поделилась Хиггинс.

При этом известно, что девушке предложили бесплатно нарастить волосы иным способом, однако она потребовала возврата средств. По информации издания, парикмахерская, которая оказывала услугу шотландке, отказалась давать комментарии и не вернула заказчице деньги.

В июне девушка сделала популярную процедуру в салоне красоты и лишилась части волос. Инфлюэнсерша рассказала, что решила выпрямить локоны и добавить им блеска с помощью кератинового выпрямления.

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    Екатерина Ештокина
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